Песков высказался о мирном плане Китая по Украине

Россия положительно оценивает позицию Китая по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине, эта тема затронута в ходе приговоров российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

«Мы знаем ситуацию с украинской стороной, которая сейчас даже юридически исключает для себя возможность переговоров. Поэтому процесс этот длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам», - пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Эта поездка стала первым зарубежным визитом после его переизбрания на пост президента. Планируется, что российский лидер пробудет в КНР два дня. Сначала Путин посетит Пекин, а на второй день визита отправится в административный центр провинции Хэйлунцзян - Харбин.

В преддверии визита в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» Путин отметил, что Россия положительно оценивает подходы Китая к способам урегулирования конфликта на Украине.

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Ранее Китай представил свой план урегулирования украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (уважение интересов безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.