В Кремле высказались об обсуждении конфликта на Украине без России

Песков назвал пустой схоластикой обсуждение урегулирования на Украине без России
Обсуждать урегулирование на Украине в отсутствие России бессмысленно, это бесперспективный подход.
Таким образом охарактеризовал готовящуюся в Швейцарии конференцию в беседе с телеканалом "РЕН-ТВ" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сама по себе эта конференция, с нашей точки зрения, вряд ли может расцениваться как какая-то серьезная попытка нащупать пути к урегулированию, это невозможно", - дал оценку инициативе представитель Кремля. "Без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно, - пояснил Песков. - Скорее всего, это будет такая пустая схоластика без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат".