Песков высказался о мирном плане Китая по Украине

Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине, тема этого конфликта будет обсуждаться и на переговорах в Китае.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью "Рен-ТВ".

"Украина обязательно будет обсуждаться. В целом мы приветствуем любые инициативы мирные, и в том числе Москве, конечно, импонирует и видение китайской стороны возможных перспектив, возможной почвы для начала каких-то попыток по урегулированию ситуации", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это все только начало разговора и предстоит очень напряженная дискуссия.