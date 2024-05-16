Песков высказался о мирном плане Китая по Украине

Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине, тема этого конфликта будет обсуждаться и на переговорах в Китае.
Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью "Рен-ТВ".
"Украина обязательно будет обсуждаться. В целом мы приветствуем любые инициативы мирные, и в том числе Москве, конечно, импонирует и видение китайской стороны возможных перспектив, возможной почвы для начала каких-то попыток по урегулированию ситуации", - сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это все только начало разговора и предстоит очень напряженная дискуссия.
"Мы знаем ситуацию с украинской стороны, которая на самом деле даже юридически сейчас для себя исключает возможности переговоров. Поэтому процесс этот длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам", - заключил Песков.