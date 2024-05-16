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Песков: Россия самым решительным образом осуждает покушение на Фицо

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.

Песков прокомментировал покушение на Фицо
© ТАСС

Кроме того, Песков назвал случившееся большой трагедией.

«Мы надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться из этой ситуации и поправиться, мы желаем ему скорейшего выздоровления», — отметил пресс-секретарь.

Также президент России Владимир Путин назвал премьера Словакии Фицо мужественным и сильным духом.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии пострадал в результате стрельбы, произошедшей после заседания правительства в Гандлове.

Политика
Роберт Фицо
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Словакия