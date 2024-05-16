Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали беседу. Встреча проходит в зале Фуцзянь Дома народных собраний. По программе для этой беседы отведено 45 минут.

© РИА Новости

С российской стороны в беседе участвуют глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

В России объяснили призыв президента Чехии к миру на Украине

С китайской стороны присутствуют руководитель канцелярии ЦК КПК Цай Ци, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК - министр иностранных дел КНР Ван И, заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн, заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин, член Госсовета КНР Шэнь Ицинь, посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун.