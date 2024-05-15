Экс-сотрудник охраны Путина прокомментировал действия охраны Фицо

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо — провал всего сложного комплекса охранных мероприятий, призванных обеспечить защиту главы правительства, заявил бывший сотрудник Службы безопасности президента РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

Экс-сотрудник СБП пояснил, что люди, отвечающие за безопасность премьера, не выполнили основной комплекс охранных мероприятий и тем самым показали свой непрофессионализм.

«То есть то, что человек смог сделать выстрел по объекту, находясь вблизи его, это в любом случае квалифицируется как неграмотное действие охраны, а то что охраняемое лицо получило пулевое ранение — это, конечно, промах всего комплекса охранных мероприятий», — отметил собеседник агентства.

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В Словакии были допущены ошибки на разных уровнях охраны: человек из окружения Фицо «не увидел момент извлечения оружия и не успел встать на линию огня», рядом со стрелком не оказалось сотрудника, «который бы ему помешал», то, что нападавший прошёл к месту мероприятия с участием первого лица — промах еще одного сектора охраны, уточнил бывший служащий СБП.

По его словам, когда все звенья работают четко, получается должный эффект, ничего не случается. Вместе с тем, действия охраны при эвакуации премьера с места происшествия можно признать грамотными, констатировал собеседник агентства.