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Российский сенатор назвал причину покушения на премьер-министра Словакии

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо говорит о том, что Запад не хочет видеть у власти тех, кто отстаивает национальные интересы своих стран, заявил российский сенатор Константин Долгов, пишет РИА Новости.

Российский сенатор назвал причину покушения на премьер-министра Словакии
© Lenta.ru

Он пожелал политику скорейшего выздоровления и назвал покушение на него «чудовищным преступлением».

«Как же не хотят сильные западного мира пускать во власть политиков, отстаивающих национальные интересы своих стран», — подчеркнул Долгов.

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Он напомнил, что Фицо понимает «всю бессмысленность и историческую обреченность конфронтации с Россией».

О покушении на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, стало известно в среду, 15 мая.

Мужчина выстрелил в политика несколько раз из короткоствольного ружья, потом попытался скрыться, однако ему это не удалось. Состояние Фицо считают критическим.

Политика
Роберт Фицо
Константин Долгов
НАТО
Словакия
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