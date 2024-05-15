Мантуров получил еще одну должность

Первый вице-премьер России Денис Мантуров также получил еще одну новую должность: он утвержден председателем российской части межправительственной комиссии РФ и Китая по инвестиционному сотрудничеству. Такой указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Утвердить Мантурова председателем российской части межправительственной российской-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству», — говорится в тексте указа.

Дюмин и Алиханов получили дополнительные должности

Он опубликован на сайте нормативных актов.

Ранее эту должность занимал Андрей Белоусов, которые после перестановок стал министром обороны РФ. Сам Мантуров до формирования нового правительства занимался вопросами промышленности и торговли на посту министра. На его прежний пост утвержден бывший губернатор Калинградской области Антон Алиханов.