Дюмин и Алиханов получили дополнительные должности

Президент России Владимир Путин ввел в наблюдательный совет корпорации "Ростех" своего помощника Алексея Дюмина и нового министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Назначить членами наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" следующих лиц: Мантуров Д. В., Алиханов А. А., Дюмин A. Г.", - сообщается в указе.
Денис Мантуров, ранее бывший министром промышленности и торговли, после обновления правительства стал первым заместителем председателя правительства России.
До этого Путин заявил, что новый помощник президента Алексей Дюмин будет помогать правительству России в обеспечении армии вооружениями.
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