Дюмин и Алиханов получили дополнительные должности

Президент России Владимир Путин ввел в наблюдательный совет корпорации "Ростех" своего помощника Алексея Дюмина и нового министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Денис Мантуров, ранее бывший министром промышленности и торговли, после обновления правительства стал первым заместителем председателя правительства России.

До этого Путин заявил, что новый помощник президента Алексей Дюмин будет помогать правительству России в обеспечении армии вооружениями.