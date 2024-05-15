Медведев призвал не допускать «бесконечных согласований» в вопросах обороны

Зампред Совбеза и первый замглавы Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы ВПК призвал не допускать «бесконечных согласований» в вопросах укрепления оборонного потенциала России. Записью с собрания он поделился у себя в Telegram-канале.

Медведев отметил, что задачу четко скоординировать усилия всех ведомств, которые направлены на укрепление оборонного потенциала нашей страны, поставил президент РФ Владимир Путин. Над ней работают Минобороны, Министерство промышленности и торговли, ВПК и правительство страны с участием Совбеза.

«Те решения, которые принимаются, должны быть содержательными, предельно конкретными, незабюрокраченными. Поскольку ведомств много, нельзя допускать, чтобы решения дублировались или растворялись в бесконечных согласованиях», — сказал Медведев.

Ранее Путин провел совещание по развитию ОПК. В его рамках он, в частности, высказался о перестановках в силовом блоке. По словам президента РФ, они призваны обеспечить успех в СВО.