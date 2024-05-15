Путин отреагировал на покушение на Фицо

Президент России Владимир Путин отреагировал на покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что нападение на Фицо является чудовищным преступлением.

В Словакии начали искать замену раненому премьеру

Путин назвал Фицо мужественным и сильным духом человеком и выразил надежду, что эти качества «помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации».

Российский лидер попросил передать Фицо слова искренней поддержки и пожелания выздоровления.