Министр обороны России Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера, должен продолжать заниматься экономическими вопросами на своем новом посту. С подобным призывом выступил президент РФ Владимир Путин. Lenta.ru

«Вы знаете, это не формальное дело, но надеюсь, что с позиции министра обороны он (Андрей Белоусов - прим. ТАСС) будет иметь в виду то, чем занимался всю жизнь - экономикой. Это очень важно», - сказал глава государства. ТАСС

До этого президент Владимир Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова на пост руководителя министерства обороны России связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность в 2024 году. Газета.Ru