Кадровые перестановки, касающиеся российского силового блока, не должны быть формальными — они призваны обеспечивать успех в СВО, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Об этом пишет ТАСС.

На кадрах видео, опубликованного агентством, российский лидер активно жестикулирует, подчеркивает, усиливает движениями руки практически каждую свою фразу.

«Я очень рассчитываю на то, что все, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными», — отметил президент.

Путин пояснил, что власти страны должны максимально использовать весь административный ресурс для обеспечения главной задачи — успешной работы боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках СВО.

Напомним, что ранее Сергей Шойгу перешел из Минобороны в Совет безопасности, а министром обороны был назначен Андрей Белоусов.