В Чечне избрали нового спикера парламента республики. Им стал Шаид Жамалдаев, до этого занимавший должность заместителя председателя законодательного органа, сообщил корреспондент РИА Новости.

Спикера выбирали в ходе тайного голосования. Жамалдаева избрали главой парламента единогласно.