Кадыров прокомментировал отставку своего ближайшего соратника

Магомед Даудов, девять лет возглавлявший парламент Чечни, внес неоценимый вклад в развитие законотворческой системы. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров, комментируя отставку своего ближайшего соратника в Telegram. Lenta.ru

«Сегодня Магомед Хожахмедович решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах», — написал руководитель региона. News.ru

Также стало известно, что место спикера парламента республики займет заместитель Даудова депутат Шаид Жамалдаев. Российская газета