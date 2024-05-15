Путин раскрыл, что будет делать Дюмин на новой должности

Одним из направлений работы помощника президента Алексея Дюмина будет содействие правительству и "Ростеху" в обеспечении ВС РФ вооружениями. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. ТАСС

Президент считает необходимым удвоить, а то и утроить усилия в этом направлении. Российская газета

«Одно из важнейших направлений, которым он будет заниматься, будет как раз оказание помощи правительству и нашим компаниям, в том числе компании «Ростех», в решении тех задач, которые стоят перед ними в плане обеспечения необходимыми средствами вооруженной борьбы наших Вооруженных сил», — заявил Путин. Ura.Ru