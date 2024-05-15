Захарова прокомментировала выступление Блинкена в киевском баре

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в подвале киевского питейного заведения «БарменДиктат».

Дипломат заметила, что во вторник вечером, 14 мая, в соцсетях широко распространились ролики, на кадрах которых Блинкен играет на гитаре в баре.

Захарова обратила внимание на то, что госсекретарь Соединенных Штатов «поддакивает и одобрительно потрясывает головой на фразе из песни»: «Многие говорят, что лучше бы умереть. Я не чувствую себя Cатаной, но для них я – именно он».

По ее мнению, такое поведение высокопоставленного дипломата — «затрапезный визит сатаны в Киев для проверки ритмичности человеческих жертвоприношений американскому золотому тельцу».

Дипломат уточнила, что композиция Rockin' in the Free World за авторством певца Нила Янга, которая так понравилась Блинкену, являлась резкой критикой администрации Джорджа Буша-старшего.

Экс-президент США, напомнила Захарова, обещал, что сделает американцев «более доброй и нежной нацией». Нил Янг высмеял его слова в песне, отметил, что теперь у страны есть «более добрые и нежные пулемёты».

Представитель МИД призналась, что не знает, по какой причине была выбрана эта песня, поставили ли ее специально или «дьявольская натура [Блинкена] взяла верх». Вместе с тем, констатировала она, песня спета и спета именно тем, «кто не чувствует себя Cатаной, но многими именно так воспринимается».