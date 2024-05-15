Путин поблагодарил бывшего вице-премьера Абрамченко за работу "с душой"

Президент России Владимир Путин встретился с бывшим вице-премьером Викторией Абрамченко, которая не вошла в новый состав правительства, и предложил поговорить о ее будущей работе.

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"Хочу вас поблагодарить за работу в правительстве. Вы много сделали - знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой. Любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание", - сказал глава государства. "Предлагаю поговорить о будущей вашей работе - есть варианты", - добавил он.

Кроме того, президент поздравил бывшего вице-премьера с государственной наградой за проделанную работу.

"Потом это все сделаем, как положено, в рабочем режиме и в торжественной обстановке", - пообещал он.

В свою очередь Виктория Абрамченко, курировавшая в прежнем составе кабмина вопросы природопользования, поблагодарила Владимира Путина за внимание к экологическим проблемам.

"Благодаря вашей вовлеченности в этот предмет сегодня вся природоохранная вертикаль испытывает радость и воодушевление, поскольку в новом указе о национальных целях развития экологическое благополучие названо в качестве самостоятельной национальной цели", - сказала она.

Отдельно она поблагодарила за решение о повышении зарплат метеорологов и инспекторов лесного хозяйства.