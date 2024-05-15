Планы Запада разрушить многовековое единство народов России и Украины не воплотятся, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин NEWS.ru.

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По его словам, США и Великобритания «давно мечтали вбить клин» между Москвой и Киевом из-за страха перед крепкими братскими отношениями, но историческую связь народов нельзя уничтожить.

«Рано или поздно отношения между народами России и Украины восстановятся. Пусть это займет определенное время, но люди сумеют найти общий язык», — сказал Галузин.

Дипломат добавил, что Запад не видит разницы между русскими и украинцами, воспринимая всех как «расходный материал», поэтому важно, чтобы простые люди поняли это. Чем быстрее раскроется истинный корень зла, тем быстрее исчезнут и искусственно возведенные преграды между народами, подытожил замглавы МИД РФ.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Киева и делала все, чтобы создать благоприятные отношения. Вместе с тем Украина ставила перед собой другие цели. По мнению Путина, несмотря на это, духовное воссоединение России и Украины неизбежно.