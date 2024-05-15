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В МИД РФ опровергли, что Россия якобы предлагала Армении вывод пограничников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла предположения о том, что Москва якобы предлагала Еревану полностью вывести своих пограничников с территории Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова: Россия не предлагала Армении полностью вывести своих пограничников
© MFA Russia/Global Look Press
«Не соответствуют действительности предположения о том, что российская сторона якобы предлагала полностью вывести своих пограничников с территории Армении. Это неправда», — сказала дипломат на брифинге.

14 мая кандидат на пост директора ФСБ России Александр Бортников заявил, что Армения обратилась к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ.

9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении.

До этого премьер-министр Армении говорил, что не прекратит процесс делимитации границы с Азербайджаном. Он отметил, что 90% этой работы выполнено. По его словам, пограничные столбы устанавливают на границе Армении и Азербайджана, чтобы исключить возможность новой войны между странами.

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