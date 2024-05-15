Захарова: западные СМИ раскручивают протесты в Грузии

СМИ Запада как по команде освещают протесты в Грузии, но при этом молчат об акциях в Армении, указала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим, что буквально как будто по команде американские и европейские средства массовой информации всячески раскручивают демонстрации в Грузии, - сказала она. - Что касается многотысячных протестных акций в Армении, западный мейнстрим их как будто буквально затушевывает, он как будто делает вид, что ничего там не происходит".

Дипломат обратила внимание, что западные СМИ "прощают все" протестующим в Грузии, "обеляют любые антизаконные действия, вообще не видят никакого нарушения права".

"События в Армении в западных средствах массовой информации подают как не отражающие волю армянского народа и якобы дирижируемые извне. Это же удивительно. Как так может быть, что такая оценка дается, это даже не оценка дается, а подача, которая не соответствует никаким стандартам", - отметила Захарова.

Парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая в третьем чтении принял закон об иноагентах. Рассмотрение законопроекта началось в апреле. С этого момента в Грузии проходят масштабные акции протеста. Несколько раз они перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих.

Против закона выступают США, ЕС, ООН, НАТО, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы. Лидеры правящей партии Грузии утверждают, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит на закон вето.