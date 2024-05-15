Названа дата единого дня голосования

Единый день голосования в России пройдет 8 сентября. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Газета.Ru

Указывается, что избирать будут 20 глав регионов, среди них и те субъекты страны, руководители которых перешли на работу в правительство. Москва24

Ранее зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что в 16 регионах пройдут прямые выборы их руководителей, еще в трех регионах глав изберут парламенты - это Ингушетия, Кабардино-Балкария и Крым. В 13 субъектах РФ пройдут выборы в заксобрания. В Хакасии состоятся довыборы в Госдуму по одномандатному округу. ТАСС