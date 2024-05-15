Что известно о врио губернатора Хабаровского края Дмитрии Демешине

15 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, который ранее занимал пост заместителя генерального прокурора РФ. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 14 мая был назначен министром спорта РФ.

Демешин Дмитрий Викторович родился в 1976 года в Ташкенте (Узбекистан).

В 1997 года окончил Саратовскую государственную академию права (ныне Саратовская государственная юридическая академия) по специальности "юриспруденция".

В 1997-1999 годах - помощник Коломенского городского прокурора Московской области (город Коломна).

С 1999 по 2022 год работал старшим следователем Щелковской городской прокуратуры Московской области, с 2002 по 2004 год - помощником, старшим помощником городского прокурора. В 2004-2006 годах - заместитель прокурора города Щелково.

В 2006-2008 годах - Мытищинский городской прокурор Московской области (город Мытищи).

В 2008-2011 годах - заместитель прокурора, с 2011 по 2012 год - первый заместитель прокурора Ростовской области.

В июле 2012 года занял должность прокурора Калужской области.

С 2014 года был первым заместителем начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ.

В 2015-2017 годах - заместитель начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ - начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

С 2017 по 2019 год - начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры РФ.

26 июня 2019 года Совет Федерации по представлению президента РФ назначил Дмитрия Демешина на должность заместитель генерального прокурора РФ. Курировал правоохранительный блок Северо-Кавказского федерального округа.

В марте 2020 года также возглавил управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Государственный советник юстиции I класса.

Почетный работник прокуратуры РФ.