Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его поход в столичный бар, где он исполнил песню под гитару, является способом «поглумиться» и «поиздеваться» над украинцами. В этом уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российская газета

Она назвала песни Блинкена под гитару, «скабрезность» в манере подачи информации, цинизм, пренебрежительность и высокомерие «дьявольской пляской на украинских костях американских кукловодов Зеленского». Газета.Ru

По словам Захаровой, фраза госсекретаря о том, что выборы на Украине состоятся, когда украинцы почувствуют, что условия позволяют, вызывает возмущение. Дипломат выразила недовольство тем, что проведение выборов должно зависеть исключительно от мнения граждан определенной страны, игнорируя конституционные нормы и законодательство. Ura.Ru