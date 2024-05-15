Лавров: Россия вместе с ОИС будет бороться с исламофобией и русофобией в мире

Россия совместно с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) продолжит борьбу с исламофобией, христианофобией и русофобией в мире. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес участников Форума молодых дипломатов стран ОИС. Конференция проводится на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Готовы и далее совместно с ОИС способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, защищать общие для всех мировых религий духовно-нравственные ценности, - сказал министр. - Бороться с исламофобией, христианофобией и русофобией и другими формами расовой, этнокультурной нетерпимости".