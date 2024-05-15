Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Соединенные Штаты произведут фундаментальный пересмотр отношений с Грузией, если в республике будет принят закон об иноагентах, является открытой угрозой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это открытая угроза", - сказала она в эфире радио Sputnik. "Здесь прямым текстом они говорят: "Не принимайте этот закон". А самое главное - почему? Я думаю, что все понимают уже, почему такая истерика на Западе. Потому что тогда будет видно, что они финансируют и каким образом они разрушают суверенитет того или иного государства", - добавила Захарова.

Комментируя ситуацию вокруг закона об иноагентах в Грузии, дипломат указала на то, что "внутренние процессы в суверенном государстве - это сугубо личное дело этой страны, народа".

"Давайте исходить из того, что обсуждать внутренние процессы в Грузии мы предоставим самим жителям этой страны, - добавила она. - А вот то, что действительно мы не то что имеем право обсуждать, а обязаны, должны, так это реакция. Но это даже не реакция, это абсолютное, стопроцентное вмешательство других стран во внутреннюю политику суверенного, независимого государства Грузия".

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В связи с этим Захарова обратила внимание на недавнее заявление Еврокомиссии.