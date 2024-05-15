Блинкена раскритиковали за «концерт посреди мясорубки»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена за «концерт посреди мясорубки» во время его визита в Киев. В Telegram-канале он упрекнул американского дипломата в том, что пока тот развлекается, граждан республики отлавливают на улицах и отправляют в зону боевых действий.

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«Иногда кажется, что люди, принимающие решения на Западе, совсем перестали думать. Жесткий троллинг все-таки, думаю, можно исключить. Им скорее всего настолько наплевать, как это может выглядеть для обывателей нищей и погрязшей в коррупции страны, что они даже не утруждают себя пошевелить извилинами», — написал Полянский.

Кроме того, российский дипломат отметил, что выступление Блинкена опровергает созданную иллюзию об ужасных условиях жизни украинцев под российскими обстрелами, поскольку музыкальный клуб функционирует и в нем даже есть посетители.