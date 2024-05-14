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Небензя высказался против присутствия МУС в Совбезе ООН

Международный уголовный суд (МУС) не имеет никакого отношения к правосудию, их представителям нечего делать в Совете безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.

Небензя высказался против присутствия МУС в Совбезе ООН
© РИА Новости
«Позиция РФ в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела», — сказал Небензя.

Ранее Израиль пригрозил администрации президента США Джо Байдена ответными действиями против Палестинской национальной автономии (ПНА) в случае выдачи МУС ордера на арест израильского руководства. В свою очередь американский лидер указал в личном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что Вашингтон не поддерживает действия инстанции и предпринимает шаги для прекращения разбирательства.

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