Захарова прокомментировала слова Госдепа о грузинском законе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя пресс-секретаря Госдепа Веданта Пателя о грузинском законе об иноагентах. У себя в Telegram-канале она высказала мнение, что требования Вашингтона к Тбилиси ставят вопросы об их настоящих ценностях.

Ранее Патель заявил, что закон об иноагентах «не только не соответствует ценностям США, но и чаяниям грузинского народа». На этом фоне он потребовал от Тбилиси сменить курс.

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«Хочется задать уточняющие вопросы: 1. Проблема в том, что грузинский закон намного мягче американского? 2. Почему Грузия или любая другая страна должны соответствовать чужим ценностям? 3. В "ценности" США не входит невмешательство во внутренние дела других государств?» — отреагировала на это Захарова.

До этого с критикой в адрес закона об иноагентах также выступили в Евросоюзе, заявив, что он станет препятствием на пути Грузии в ЕС. Кроме того в США предупредили, что могут наложить санкции на Тбилиси из-за «подрыва демократии». Несмотря на это, 14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении.