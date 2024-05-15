В Госдуме высказались о влиянии арестов сотрудников Минобороны на ход СВО

Аресты заместителя министра обороны России Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова не отразятся на ходе специальной военной операции (СВО), убежден член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Ничего не отразится. Это совсем другая тема. Правильно, что происходит такая серьезная работа в этих делах. Но никак отражаться она не будет. При чем здесь СВО? Все идет своим путем. Все идет как надо. Все работает. Генштаб работает. На местах генералы и офицеры работают», — высказался о влиянии задержаний парламентарий.

Мнение Заварзина поддержал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Своим комментарием он также поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда новый министр обороны выступал в Совете Федерации, он сказал: "Ошибаться можно, обманывать нельзя". Его речь можно продолжить: военному человеку, который присягает на верность Родине, своему обществу, каждом гражданину Российской Федерации, воровать нельзя. Потому что человек в погонах, принявший присягу, не может этими делами заниматься», — сказал Красов. «Эти события надо оставить для работы следственных органов. Это недостойные явления. В Министерстве обороны это единичный случай. И это никоим образом на выполнение задач в ходе специальной военной операции не повлияет» «Назначенный министр обороны Андрей Рэмович Белоусов — это человек государственник высшей как бы пробы, и у него наикристальнейшая репутация. Я уверен, что он сможет выполнить те задачи, которые ему поставил президент Российской Федерации и Верховный главнокомандующий [Владимир Путин]», — заключил он.

Поздним вечером 23 апреля стало известно о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он арестован.

Вечером 13 мая сообщалось о задержании начальника Главного управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Кузнецов также арестован.