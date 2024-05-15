Россия объяснила критику резолюции по Сребренице

Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году несет угрозу безопасности региона в целом и для Боснии и Герцеговины в частности. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

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Российский дипломат подчеркнул, что внесение резолюции в Совбез ООН произошло без согласия на то президиума Боснии и Герцеговины, в котором также заседают представители Республики Сербской.

«Внесение указанного документа без согласования с указанными энтитетами прямо противоречит конституции, что, соответственно, является и существенным нарушением «Дейтона» и резолюций Совета безопасности», — заявил Небензя.

Вучич объяснил подоплеку в принятии резолюции по Сребренице

До этого президент Сербии Александар Вучич в ходе выступления в Русском доме в Белграде заявил, что после принятия резолюции резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году Республика Сербская, которая является частью Федерации Боснии и Герцеговины, исчезнет.

Ранее в парламенте Сербии заявили, что голосование по резолюции о Сребренице ослабит авторитет ООН.