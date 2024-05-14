Володин раскритиковал Мурашко за недостаточное внимание к дефициту врачей

Проблема нехватки медицинских работников важнее развития искусственного интеллекта в соответствующей области, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Газета.Ru

«Вы сейчас так подробно и воодушевленно рассказывали про искусственный интеллект. Никакой искусственный интеллект не заменит врача... Было бы лучше, если бы мы здесь обсудили вопросы дефицита кадров, а вы предлагаете нам там, где дефицит кадров, заменить это все искусственным интеллектом», — сказал спикер Думы. Lenta.ru

«Задумайтесь, у нас в сельских районах, в ЦРБ до 80 процентов дефицит кадров. Кому будет помогать искусственный интеллект, кто там, с той стороны, будет?», — поинтересовался Володин. Парламентская газета

Ранее Мурашко сообщил, что более 15 тыс. медиков, работающих на селе, в ближайшие дни получат новые социальные выплаты за март. RT на русском