Назван состав делегации Путина во время визита в Китай

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации главы России Владимира Путина во время государственного визита в Китай. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Эта зарубежная поездка станет первой после вступления в должность главы государства.

Чиновник уточнил, что в состав делегации включены кандидат на должность министра иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава РЖД Олег Белозеров.

По его словам, в Китай поедут также глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, и.о. министра экономического развития Максим Решетников.

Ушаков раскрыл подробности встречи Путина с Си Цзиньпином

В состав делегации войдут и представители российского бизнеса: президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, глава Российско-китайского делового совета и владелец Volga Group Геннадий Тимченко, предприниматель Олег Дерипаска.

Ушаков пояснил, что вместе с Путиным в Китай поедут кандидаты на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов и на пост секретаря Совбеза Сергей Шойгу. Он добавил, что «Белоусов, и Шойгу примут участие в неформальной встрече Путина и [председателя КНР] Си Цзиньпина».

Приоритет будет отводиться торгово-экономическому сотрудничеству, а на расширенном составе выступят пять российских вице-премьеров: Денис Мантуров, Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев. Обсуждаться будет сотрудничество в рамках ООН и БРИКС, подчеркнул помощник президента.