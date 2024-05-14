$91.36-0.2798.67-0.18
Войти в почту

Назван состав делегации Путина во время визита в Китай

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, кто войдет в состав делегации главы России Владимира Путина во время государственного визита в Китай. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Эта зарубежная поездка станет первой после вступления в должность главы государства.

Чиновник уточнил, что в состав делегации включены кандидат на должность министра иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, глава РЖД Олег Белозеров.

По его словам, в Китай поедут также глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, и.о. министра экономического развития Максим Решетников.

Ушаков раскрыл подробности встречи Путина с Си Цзиньпином

В состав делегации войдут и представители российского бизнеса: президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, глава Российско-китайского делового совета и владелец Volga Group Геннадий Тимченко, предприниматель Олег Дерипаска.

Ушаков пояснил, что вместе с Путиным в Китай поедут кандидаты на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов и на пост секретаря Совбеза Сергей Шойгу. Он добавил, что «Белоусов, и Шойгу примут участие в неформальной встрече Путина и [председателя КНР] Си Цзиньпина».

Приоритет будет отводиться торгово-экономическому сотрудничеству, а на расширенном составе выступят пять российских вице-премьеров: Денис Мантуров, Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев. Обсуждаться будет сотрудничество в рамках ООН и БРИКС, подчеркнул помощник президента.

Политика
Видео
Дмитрий Шугаев
Дмитрий Чернышенко
Алексей Лихачев
Максим Орешкин
Максим Решетников
Татьяна Голикова
Юрий Трутнев
Юрий Борисов
Герман Греф
Олег Дерипаска
Антон Силуанов
Денис Мантуров
Олег Белозеров
Эльвира Набиуллина
Геннадий Тимченко
Александр Новак
Борис Титов
Сергей Шойгу
Андрей Белоусов
Юрий Ушаков
Цзиньпин Си
Сергей Лавров
Владимир Путин
ФСВТС России
Volga Group
БРИКС
Роскосмос
РЖД
Сбербанк России
ООН
Росатом
Китай
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости