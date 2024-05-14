Евросоюз реагирует на принятие в Грузии закона об иноагентах как больной с биполярным расстройством. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российская газета

В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на слова представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, который заявил, что принятие Грузией закона об иноагентах станет «серьезным препятствием на пути приема страны в ЕС». ТАСС

«Сам ЕС в ставшей привычной для него манере хронического биполярного расстройства планирует принять собственный вариант законодательства по иноагентам — «Пакет по защите демократии»... Интересно, когда дойдет до принятия этого документа, станет ли ЕС исключать самого себя из своего состава? Даже название придумала — постмодерн биполярный», — написала она. News.ru