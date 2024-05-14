Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину, Ближний Восток и Северо-Восточную Азию

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах обсудят ситуацию на Украине и обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Естественно, будет рассматриваться проблематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Юго-Восточной Азии, а также в АТР в целом. Но, скорее всего, основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества будут обсуждены во время неформальной встречи лидеров, которая состоится в заключение первого дня работы", - сказал помощник президента.