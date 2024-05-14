Совфед одобрил закон о запрете для иноагентов участвовать в выборах

Совет Федерации одобрил закон о запрете иноагентам избираться на выборах любых уровней. RT на русском

Согласно закону, кандидат обязан прекратить статус иностранного агента к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах. Речь идет о выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления. Если в заявлении о согласии баллотироваться на выборах были указаны сведения о том, что гражданин включен в реестр иноагентов, то при подаче документов для регистрации в избирком, он также должен предоставить уведомление Минюста РФ об исключении из реестра иноагентов или соответствующее решение суда. ТАСС

6 мая Госдума сразу в двух чтениях приняла поправки в закон о гарантиях избирательных прав и ряд других федеральных законов. Lenta.ru