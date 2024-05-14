Старовойт утвержден Госдумой на пост главы Минтранса

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла постановление об утверждении Романа Старовойта министром транспорта России.

«Утвердить Старовойта Романа Владимировича министром транспорта РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ, председателю правительства РФ», – говорится в тексте документа.

Ранее профильный комитет Государственной думы поддержал кандидатуру Старовойта на должность министра и рекомендовал нижней палате парламента утвердить его кандидатуру.

Роман Старовойт с 2019 года занимает пост губернатора Курской области, с 2012 по 2018 годы являлся главой Росавтодора.

«Кандидат профессионален. Прошел весь путь. Инженер по образованию, и в последнее время работал губернатором очень непростого региона исходя из нынешней ситуации. Но у него все получилось, и показал свою эффективность. <…> Весь предыдущий путь, он говорит о том, что человек эффективен, и надо это отметить», – сказал в ходе заседания нижней палаты парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В свою очередь Старовойт, выступая перед депутатами, отметил, что предложение возглавить министерство транспорта было для него неожиданным.