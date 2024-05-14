Роман Старовойт утвержден Госдумой на пост главы Минтранса
Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла постановление об утверждении Романа Старовойта министром транспорта России.
«Утвердить Старовойта Романа Владимировича министром транспорта РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ, председателю правительства РФ», – говорится в тексте документа.
Ранее профильный комитет Государственной думы поддержал кандидатуру Старовойта на должность министра и рекомендовал нижней палате парламента утвердить его кандидатуру.
Роман Старовойт с 2019 года занимает пост губернатора Курской области, с 2012 по 2018 годы являлся главой Росавтодора.
«Кандидат профессионален. Прошел весь путь. Инженер по образованию, и в последнее время работал губернатором очень непростого региона исходя из нынешней ситуации. Но у него все получилось, и показал свою эффективность. <…> Весь предыдущий путь, он говорит о том, что человек эффективен, и надо это отметить», – сказал в ходе заседания нижней палаты парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В свою очередь Старовойт, выступая перед депутатами, отметил, что предложение возглавить министерство транспорта было для него неожиданным.
«В первую очередь, я, конечно, хочу поблагодарить председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина за оказанное доверие. Скажу честно, что это предложение было для меня неожиданным, но, с другой стороны, вся моя профессиональная жизнь безусловно связана с транспортом», – добавил Старовойт.