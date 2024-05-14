Цивилев утвержден Госдумой министром энергетики РФ

Госдума в ходе пленарного заседания приняла постановление об утверждении Сергея Цивилева министром энергетики России.

«Утвердить Цивилева Сергея Евгеньевича министром энергетики РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ, председателю правительства РФ», – отмечается в постановлении.

Ранее «Известия» сообщили, что комитет нижней палаты парламента по энергетике поддержал кандидатуру Цивилева на должность министра энергетики и рекомендовал утвердить его кандидатуру.

Сергей Цивилев с 2018 года занимает пост губернатора Кемеровской области.