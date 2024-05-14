Совфед признал состоявшимися консультации по кандидатурам глав силовых ведомств

Совет Федерации (СФ) признал состоявшимися консультации по кандидатурам глав силовых ведомств. Соответствующая информация будет выслана президенту России Владимиру Путину. Об этом стало известно во вторник, 14 мая, из прямой трансляции заседания верхней палаты парламента.

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Отмечается, что СФ утвердил к назначению предложенные главой государства кандидатуры на посты руководителей федеральных органов исполнительной власти, включая федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, следует из трансляции на сайте Совфеда.

В тот же день Владимир Путин переназначил Дмитрия Пескова на пост заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации. Помимо этого, президент назначил своим помощником губернатора Тульской области Алексея Дюмина. При этом Антон Вайно занял пост руководителя администрации президента.

12 мая Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны России. Российский лидер также освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Теперь на эту должность назначен экс-министр обороны Сергей Шойгу.