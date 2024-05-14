Путин назначил Сергея Толченова послом России в Индонезии

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Сергея Толченова послом России в Индонезии и по совместительству - в Восточном Тиморе. Документ опубликован.

"Назначить Толченова Сергея Геннадьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Индонезия", - говорится в тексте документа.

Вторым указом главы государства Толченов по совместительству назначен послом в Восточном Тиморе.

Сергей Толченов родился в 1965 году. С 2018 года имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса. Работал заместителем директора третьего департамента Азии МИД РФ.

Ранее должность посла РФ в Индонезии с февраля 2018 года занимала Людмила Воробьева.