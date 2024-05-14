Лавров: Россия и Китай противостоят гегемонии США

Сегодня Россия вместе с Китаем противостоит гегемонии Соединенных Штатов. Об этом заявил Сергей Лавров в Совете Федерации, где 14 мая продолжились консультации с кандидатурами на посты силовых министров.

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В Совете Федерации продолжаются консультации с кандидатурами на посты министров силового блока. Первым ответить на вопросы сенаторов 14 мая пришел кандидат в главы МИД Сергей Лавров.

В частности, отвечая на вопрос первого зампреда Комитета палаты регионов по экономической политике Ивана Абрамова о перспективах визита российского президента в Китай, Лавров сказал, что Москва и Пекин, а точнее дуэт этих стран, играют «важнейшую уравновешивающую, балансирующую роль» в мировых процессах: «Уверен, что визит Владимира Путина в КНР укрепит эту нашу совместную работу».

По словам Лаврова, у России сегодня много союзников, и их число будет расти: «Все это будет работать на благо демократизации общества и мировой системы безопасности».