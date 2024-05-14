Гатилов заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну с Россией

Страны Североатлантического альянса ведут с Россией прокси-войну, финансируя киевский режим и предоставляя ему вооружение и военную технику. Об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в ходе выступления на пленарном заседании Конференции по разоружению.

"Вместо того чтобы работать над мирным урегулированием и изыскивать пути воссоздания архитектуры европейской безопасности, страны НАТО упорно ведут прокси-войну с нашим государством, предоставляя в распоряжение коррумпированного киевского режима вооружение и военную технику, а также масштабное финансирование", - сказал Гатилов.

Дипломат отметил, что с начала СВО по март текущего года киевский режим получил от США, а также Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Франции, Швеции и прочих стран "785 танков, 266 реактивных систем залпового огня, 844 артиллерийские системы калибра 155 мм, 93 артиллерийские системы калибра 152 мм, 278 артиллерийских систем калибра 122 мм, 251 зенитно-ракетный комплекс, 30 самолетов и 91 вертолет". Согласовываются все новые пакеты финансовой помощи, которая в общей сложности уже достигла сотен миллиардов долларов, сказал он.

Такое спонсирование Киева "не только провоцирует его на новые военные преступления и утверждает в осознании собственной безнаказанности, но и ведет к затягиванию и усугублению конфликта", подчеркнул глава российской дипмиссии. Отсутствие надлежащего контроля за местонахождением вооружений и военной техники приводит к расползанию оружия, его попаданию на черный рынок и в другие зоны конфликтов, обостряет террористические угрозы, сказал дипломат. Наглядным примером является кровавый теракт в "Крокус сити холле" 22 марта, констатировал Гатилов.

Постпред РФ привлек внимание к запущенному Западом процессу подписания "двусторонних соглашений с Украиной по гарантиям безопасности". Такие документы, отметил он, "носят чисто декларативный характер, поскольку США и союзники, разумеется, не готовы брать на себя какие-либо твердые обязательства перед Украиной". Однако так называемые защитники украинского суверенитета "упорно пытаются создать пропагандистскую завесу и подпитывать мнимую надежду киевского режима на солидарную поддержку со стороны Европы и Запада в целом", заключил Гатилов.