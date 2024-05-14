В Кремле оценили визит Блинкена в Киев

Москве известно о нервозности в Киеве, Европе и США из-за обстановки в зоне специально военной операции (СВО). Так визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Нам известно что господин Блинкен прибыл в Киев. Нам известно также о той нервозности, которые сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией», — сказал Песков. Ura.Ru

До этого стало известно, что поездка Блинкена в Киев направлена на то, чтобы послать «сильный сигнал уверенности» Украине на фоне неудач на поле боя. Об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. 14 мая госсекретарь США заявил в Киеве, что часть нового пакета американской военной помощи прибыла на Украину и будет прибывать, что повлияет на ситуацию на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский при этом высоко оценил «важнейшую» помощь США и поблагодарил Вашингтон за поддержку. Газета.Ru