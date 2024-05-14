Назначен врио губернатора Тульской области

Дмитрий Миляев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области после того, как бывший глава региона был назначен помощником президента России.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

До этого Миляев занимал должность главы администрации Тулы и первого замруководителя области.

Выборы губернатора в регионе пройдут в единый день голосования в сентябре.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.