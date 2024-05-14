Дмитрий Миляев назначен врио губернатора Тульской области
Дмитрий Миляев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области после того, как бывший глава региона был назначен помощником президента России.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.
До этого Миляев занимал должность главы администрации Тулы и первого замруководителя области.
Выборы губернатора в регионе пройдут в единый день голосования в сентябре.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.