Николай Патрушев назначен помощником президента

Экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев был назначен помощником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ. ТАСС

«Своими указами глава государства назначил... Патрушева Николая Платоновича — помощником Президента Российской Федерации», — отмечается в документе. RT на русском

Патрушев с 2008 года был секретарем Совета безопасности России. На этом посту он продержался дольше всех. 12 мая стало известно, что его освободили от этой должности. Lenta.ru