Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала мем про президента США Джо Байдена в своем Telegram-канале. В нем она сравнила американского лидера с пенсионером, который стал жертвой украинских мошенников.

На картинке с фоном в виде затемненного Белого дома написано: «Пожилой мужчина из Вашингтона за 2024 год перевел мошенникам с Украины 61 миллиард долларов». Публикация никак не подписана.

© t.me/MariaVladimirovnaZakharova/8042

Напомним, что в конце апреля Байден подписал законопроект о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 61 млрд долларов. Принятие документа долгое время блокировали в Конгрессе США.

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Из общей суммы на прямые закупки для Вооруженных сил Украины направят 13,8 млрд долларов. Еще 11,3 млрд долларов пойдет на обеспечение «текущих военных операций США в регионе», а еще 23,2 млрд — на восполнение собственных запасов оружия. В Госдепе подчеркивали, что практически все выделенные Украины деньги в конечном счете «останутся в США».