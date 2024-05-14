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МИД РФ: политика США и НАТО в Центральной Азии грозит опасностью "цветных революций"

Политика США и их союзников в НАТО и ЕС грозит опасностью "цветных революций" для Центральной Азии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

В МИД РФ заявили об угрозе «цветных революций» в Центральной Азии из-за США
© РИА Новости

Как подчеркнул замминистра, Запад "не оставляет попыток переформатировать регион под себя, застолбить доступ к его природным ресурсам, поставить под контроль прилегающие через него транспортные коридоры, превратить Центральную Азию в плацдарм для угроз безопасности России".

"США и НАТО стараются вовлекать страны Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, не прекращают заходы относительно совместных учений на территории региона и размещения там своей инфраструктуры, - отметил дипломат. - Мы видим и то, что в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу - получить доступ к ресурсной базе региона и контролю за прилегающими через него транспортными артериями, а также системой водопользования. Мы исходим из того, что по достижении этих целей правительства стран Центральной Азии перестанут быть для Запада попутчиками, соответственно во весь рост заявит о себе опасность цветных революций".
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