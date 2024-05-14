В МИД РФ заявили об угрозе «цветных революций» в Центральной Азии из-за США

Политика США и их союзников в НАТО и ЕС грозит опасностью "цветных революций" для Центральной Азии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как подчеркнул замминистра, Запад "не оставляет попыток переформатировать регион под себя, застолбить доступ к его природным ресурсам, поставить под контроль прилегающие через него транспортные коридоры, превратить Центральную Азию в плацдарм для угроз безопасности России".