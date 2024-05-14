В МИД РФ заявили об угрозе «цветных революций» в Центральной Азии из-за США

МИД РФ: политика США и НАТО в Центральной Азии грозит опасностью "цветных революций"
Политика США и их союзников в НАТО и ЕС грозит опасностью "цветных революций" для Центральной Азии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как подчеркнул замминистра, Запад "не оставляет попыток переформатировать регион под себя, застолбить доступ к его природным ресурсам, поставить под контроль прилегающие через него транспортные коридоры, превратить Центральную Азию в плацдарм для угроз безопасности России".
"США и НАТО стараются вовлекать страны Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, не прекращают заходы относительно совместных учений на территории региона и размещения там своей инфраструктуры, - отметил дипломат. - Мы видим и то, что в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу - получить доступ к ресурсной базе региона и контролю за прилегающими через него транспортными артериями, а также системой водопользования. Мы исходим из того, что по достижении этих целей правительства стран Центральной Азии перестанут быть для Запада попутчиками, соответственно во весь рост заявит о себе опасность цветных революций".