СМИ назвали главного кандидата на пост губернатора Курской области

Исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов претендует на пост губернатора, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента РФ.

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Он является главным кандидатом и уже практически согласован для продолжения работы в качестве преемника.

Смирнов рассматривался как потенциальный кандидат на пост главы региона не только в Курской области. Он хорошо знает этот регион. Это важно, потому речь идет о приграничной территории. Собеседник издания при этом отметил, что окончательное решение может быть иным.

В профильном комитете Госдумы ранее предложили кандидатуру Романа Старовойта на пост главы Минтранса. Он занимал пост губернатора с 2019 года. Смирнов стал исполнять его обязанности.