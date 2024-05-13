Патрушев принял участие в совещании Путина с Совбезом

Николай Патрушев, экс-секретарь Совета безопасности РФ, принял участие в оперативном совещании с членами Совбеза. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, совещание провел по видеосвязи президент России Владимир Путин.

Журналисты отметили, что ранее глава государства назначил экс-министра обороны России Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ.

Путин провел первое совещание с Совбезом РФ после кадровых перестановок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, в свою очередь, что Николай Платонович Патрушев освобожден от должности секретаря Совета безопасности. Он добавил, что информация о том, где он продолжит свою деятельность, будет известна «в течение ближайших нескольких дней».