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В ГД прокомментировали кандидатуру Белоусова на пост главы МО

Бывший первый вице-премьер России Андрей Белоусов является достойным кандидатом на пост главы Минобороны РФ. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев, передает «РИА Новости».

В ГД прокомментировали кандидатуру Белоусова на пост главы МО
© РИА Новости

Он отметил такие качества Белоусова, как «знание экономики России и опыт управления ею».

«Очень достойная кандидатура для координации всех отраслей в целях развития оборонного комплекса, организации массового производства современных вооружений и снаряжения для бойцов и командиров», — добавил Ивлев.

По его мнению, Белоусов на посту главы Минобороны сможет интегрировать все новое и необходимое в вооружении, тактике и технологиях для достижения победы в ходе СВО.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера страны министром обороны. Занимавший до Белоусова этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совбеза.

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